Титулована збірна України не пробилася на Олімпіаду

Жіноча команда фехтувальниць зайняла лише восьме місце у відбірному турнірі

На Олімпіаді в Токіо, яка пройде цього літа, українська команда може не сподіватися на повторення успіху фехтувальниць на минулих іграх. Наша жіноча збірна шаблісток, яка в 2008 році виграла золоті нагороди, а в 2016-му здобула «срібло», в Японії представлена не буде. На етапі Кубку світу в Угорщині, де команди відбиралися на Ігри, українки посіли лише восьме непрохідне місце. В 1/8 фіналу вони в складі з Ольгою Харлан, Аліною Каліщук, Оленою Вороніною та Оленою Кравацькою взяли гору над іспанками – 45:33, а в чвертьфіналі поступилися команді Кореї – 35:45. На визначення місць з п’ятого по восьме тренери навіть не стали випускати на доріжку лідера Харлан.

Неприємно збивували шаблістки й в особистих змаганнях. Ольга Харлан вілетіла ще в 1/32 фіналу, а найкращою з українок стала Вороніна, яка посіла 14 місце.

Таким чином, на Олімпіаді у жіночому фехтуванні на шаблях Україна буде представлена лише Ольгою Харлан. Їй путівка дісталася завдяки високому особистому рейтингу.

Чоловіча збірна шаблістів також до Токіо не їде. В індивідуальних змаганнях у них буде шанс потрапити до Японії через зональний відбір, запланований на 24-25 квітня у Мадриді.

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