Збірна України зазнала прикрих втрат перед матчем з Францією

Команда Андрія Шевченка залишилася без низки провідних гравців

З величезними проблемами підійшла до старту відбору на чемпіонат світу 2022 року збірна України. У матчах з Францією, Фінляндією й Казахстаном, які відбудуться, відповідно, 24-го, 28-го та 31 березня, головний тренер Андрій Шевченко не зможе розраховувати на низку провідних футболістів. Раніше на довгий термін випав з гри Тарас Степаненко, а на минулому тижні травм зазнали динамівці Віктор Циганков і Артем Беседін. Через коронавірусну інфекцію не допоможуть команді Ігор Харатін з «Ференцвароша» і «гірник» Віктор Корнієнко. Крім того, тільки-но відновився півзахисник Андрій Ярмоленко, котрий провів лише півтора тайми за молодіжну команду «Вест Гема» і не потрапляє в заявку на матчі в основній групі. Не грає за «Шахтар» і Євген Коноплянка. Не грає й голкіпер Андрій П’ятов.

Через брак гравців Шевченко довикликав на збір нападника «Дніпра 1» Артема Довбика. Свого часу Артем уже отримував запрошення до національної команди, однак нагоди дебютувати у складі збірної поки не мав.

Таким чином, список гравців, які готуватимуться до відбірних матчів, скоротився щонайменше на 5 осіб.

Воротарі: Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва – «Шахтар»), Георгій Бущан («Динамо»), Дмитро Різник («Ворскла»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі – «Шахтар»), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі – «Динамо»), Юхим Конопля («Десна»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгія).

Півзахисники: Марлос, Євген Коноплянка (всі – «Шахтар»), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (всі – «Динамо»), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – «Аталанта», Італія), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія).

Нападники: Жуніор Мораес («Шахтар»), Артем Бєсєдін («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгія).