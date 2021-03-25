Відбір до чемпіонату світу. Збірна України з футболу створила сенсацію в матчі з Францією

Наші футболісти змогли зрівняти рахунок у грі в Парижі й здобути перше очко

Не щастить збірній України на арбітрів у матчах з французами на «Стад де Франс». У відборі до чемпіонату світу 2014 року, у другому стиковому матчі в Парижі рефері зарахував гол з положення «поза грою» від Каріма Бензема. Ще й вилучив Євгена Хачеріді, котрий взагалі не торкався Франка Рібері. Цього разу історія повторилася. В середині першого тайму, коли Антуан Грізманн відкривав рахунок, він отримав передачу від Бенджаміна Павара, який також знаходився в офсайді. На жаль, системи VAR у відбірному турнірі немає і німецький суддя Тобіас Штілер гол зарахував.

Гра у збірної України виходила. Діяли від оборони, проте реалії такі, що з чемпіонами світу ми поки що не можемо грати в гостроатакуючий футбол. Така тактика себе повністю виправдала. Крім майстерного гольового удару нападника «Барселони» реальних моментів для взяття воріт Георгія Бущана господарі не створили. Наші захисники повністю виключили з гри головну зірку на полі нападника Кіліана Мбаппе. У пошуках м’яча він змушений був повертатися назад і в підсумку був замінений. До цього, щоправда, він нам допоміг. Після перерви українці заграли активніше, сміливіше пішли вперед і в одній з атак зуміла перехопити м’яч біля штрафного французів. Його буквально зняв з ноги кволого Мбаппе Олександр Караваєв. Наш півзахисник знайшов зором Сидорчука і Сергій без підготовки пробив по воротах. На шляху до голкіпера Льоріса м’яч зачепив ногу Кімпембе й пересік лінію воріт – 1:1.

Примітно, що певний час збірна Андрія Шевченка продовжувала контратакувати, змушуючи французів оборонятися великими силами. Лише під завісу матчу господарі спробували вигризти перемогу. Кілька разів їм вдалося подолати перший редут оборони, але всі їхні потуги розбивалися в другому.

Українська команда провела не дуже яскравий матч, зате взяла дорогоцінне очко. До фінальної частини напряму потрапляє лише переможець групи, тож шанси на лідерство в ній у нашої збірної наразі не менші, ніж у сьогоднішніх суперників.

У паралельному матчі нашої групи збірні Фінляндії та Боснії і Герцеговини також розійшлися миром - 2:2.

Наступні ігри збірна України проведе в Києві. 28-го березня зустрінеться з Фінляндією, 31-го - з Казахстаном.

Франція – Україна 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 19 Грізманн, 1:1 – 57, автогол Кімпембе.

Франція: Льоріс, Кімпембе, Варан, Люка Ернандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман (Дембеле, 64), Жиру (Погба, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77), Грізманн.

Україна: Бущан, Караваєв, Миколенко, Матвієнко, Зінченко, Шапаренко (Зубков, 86), Сидорчук (Коваленко, 79), Кривцов, Малиновський, Забарний, Яремчук (Мораес, 73).

Попередження: Павар (30).