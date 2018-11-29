«Газпром» затягує переговори щодо транзиту через Україну, - Коболєв



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«Газпром» затягує переговори з «Нафтогазом» щодо транзиту

Росія може не підписувати довгостроковий контракт щодо транзиту газу, а замовляти послуги на певний термін

Російський «Газпром» може відмовитися підписувати довгостроковий контракт на транзит через ГТС України з початком роботи на загальних умовах, бронюючи потужності на певний термін. Про це сказав глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв, передає «Інтерфакс-Україна».

«Газпром» може в принципі не підписувати контракт з українською стороною. Наприкінці 2019 року «Газпром» може прийти до українського оператора ГТС, який на той момент повинен бути повністю підготовлений до відокремлення від групи «Нафтогаз», і просто замовити послуги, як це зараз роблять інші шиппери», - сказав він.



«Це буде означити, що він буде оплачувати той же тариф, який оплачують всі інші на загальних умовах. Він може забронювати обсяг транзиту газу, наприклад, на 2020 рік, або на півроку, або на місяць, скориставшись таким механізмом», - пояснив глава НАК.



Коболєв висловив думку, що «Газпром» затягує переговори з «Нафтогазом» щодо підписання контракту на транзит газу через майбутні президентські вибори в країні.

Напередодні Коболєв розповів, чи вплине запровадження воєнного стану на роботу «Нафтогазу».

Також в «Нафтогазі» повідомили, за якою ціною Україна закуповує газ в ЄС.