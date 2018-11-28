В «Нафтогазі» розповіли, за якою ціною Україна закуповує газ в ЄС



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Ціна газу, який Україна закуповує в Європі, постійно коливається

Ціна газу, який Україна купує в Європі, постійно коливається, проте в середньому дорівнює близько 300 долларів.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз-України« Андрій Коболєв в ефірі «5 каналу»,

«Ціна постійно змінюється. Кінцеву цифру не можу назвати, але вона близька до $300 (за тисячу кубометрів – ред.)", – сказав він.

Коболєв також зазначив, що Україні таки вдалося стати незалежною від Газпрому.

«Ми купуємо газ у великій дружній ванні, куди окрім Газпрому постачає газ сама Європа – це Нідерланди, Норвегія, Румунія, Північна Африка – та газ у рідкому стані з різних континентів, наприклад, США, наприклад Австралія, із цієї великої ванни ми беремо газ і купуємо. І там справді немає ідентифікатора, чий він саме – молекули однакові. Але є одне велике «але», повертаючись до питання російський чи ні. Є дуже простий тест, чи є ще газ російським. Чи можуть росіяни нам його перекрити? Якщо вони цього не можуть зробити, а «Газпром» на цьому втратив шалені кошти, пробуючи це зробити, то це не російський газ. От і все. Якби це була ота схема, … потрібно зрозуміти, що тоді справді, коли з Москви давали команду перекрити, «швейцарська»компанія «Росукренерго» казала, що газу нема. В нашому випадку «Газпром» цього зробити не може. І це головний критерій», – наголосив Коболєв.

Нагадаємо, НКРЕКП своїм рішенням знову намагалося припинити застосування стандартних умов для категорії побутових споживачів. Однак Асоціація газового ринку України у відповідь на це написала звернення до Європейського енергетичного співтовариства з метою оскаржити дане рішення і розібратися в ситуації, що склалася.