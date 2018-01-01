  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Газпром» значно збільшив транзит газу через територію України

    У лютому транзит газу зріс на 21,7%
    Російський газовий монополіст «Газпром» з 1 по 17 лютого збільшив транзит природного газу через територію України на 21,7% до 221,3 млн куб. м на добу. Про це повідомляє «Уніан» з посиланням на оперативні дані держкомпанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз». Зазначається, що 1 лютого газ через
    • Сьогодні, 01:19
    • Розсилка
    Транзит газу
    Транзит газу

    У лютому транзит газу зріс на 21,7%

    Російський газовий монополіст «Газпром» з 1 по 17 лютого збільшив транзит природного газу через територію України на 21,7% до 221,3 млн куб. м на добу.

    Про це повідомляє «Уніан» з посиланням на оперативні дані держкомпанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

    Зазначається, що 1 лютого газ через територію України транспортувався в обсязі 181,9 млн куб. м на добу, а до 17 лютого цей показник зріс до 221,3 млн куб. м на добу.

    У січні 2018 року транзит «блакитного» палива знизився з 250 до 181 млн куб. м на добу. Це було пов'язано зі зниженням споживання газу в ЄС, а також із завантаженням обхідного газопропроводу OPAL, який проходить територією Німеччини і є продовженням прокладеної дном Балтійського моря труби «Північний потік-1».

    Як відомо, за підсумками 2017 року Україна транспортувала в країни Європи рекордну за кілька останніх років кількість російського газу - 93 млрд куб. м.

    До слова, федеральний канцлер Ангела Меркель вважає, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини не загрожує енергетичній безпеці Європи.

    Раніше «Главком» повідомляв, що Україна в березні може почати купувати російський газ.

    Читайте також
    газ Газпром транзит Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ