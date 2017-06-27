Російський «Північний потік-2» не загрожує Європі, - Меркель

За словами Меркель, уряд Німеччини не вважає, що будівництво газопроводу ставить під загрозу диверсифікацію газопостачання Європи

Федеральний канцлер Ангела Меркель вважає, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини не загрожує енергетичній безпеці Європи. [READ_MORE] Про це Меркель заявила після зустрічі в Берліні з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравєцьким, передає Deutsche Welle. За словами Меркель, уряд Німеччини не



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Матеуш Моравєцький та Ангела Меркель

За словами Меркель, уряд Німеччини не вважає, що будівництво газопроводу ставить під загрозу диверсифікацію газопостачання Європи

Федеральний канцлер Ангела Меркель вважає, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини не загрожує енергетичній безпеці Європи.

Про це Меркель заявила після зустрічі в Берліні з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравєцьким, передає Deutsche Welle.

За словами Меркель, уряд Німеччини не вважає, що будівництво газопроводу ставить під загрозу диверсифікацію газопостачання Європи. При цьому канцлер нагадала, що в польському Свіноуйсьце побудовано новий термінал зрідженого газу, а також про плани будівництва газопроводу між Польщею та Данією по дну Балтійського моря.

Голова німецького уряду наголосила, що її країна розглядає «Північний потік-2» виключно як бізнес-проект, за допомогою якого російський газ буде доставлятися по дну Балтійського моря до Німеччини.

Матеуш Моравєцький натомість заявив про небезпеку того, що внаслідок будівництва «Північного потоку-2» буде підірвано роль України як транзитної країни російського газу. Варшава хоче, щоб Єврокомісія звернула на це увагу і прописала ситуацію з російсько-німецьким газопроводом в Третьому енергопакеті ЄС, спрямованому на забезпечення чесної конкуренції та безпеки поставок на газовому ринку Європи.

Наприкінці січня Моравєцький заявив, що польський уряд вимагає від США застосувати санкції через будівництво газопроводу «Північний потік-2», передбачені в ухваленому Конгресом та підписаному президентом США Дональдом Трампом законі.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час візиту до Польщі заявляв, що проект «Північний потік-2» підриває енергетичну безпеку Європи. Влітку 2017 року Конгрес США ухвалив закон, який передбачає, зокрема, покарання європейських компаній, задіяних у проекті «Північний потік-2». Закон викликав різку критику в Берліні.

Глава НАК «Нафтогаз України» попередив про «руйнівні наслідки» для української економіки в разі запуску російського газопроводу, оцінивши втрати у $3 млрд на рік.

Компанія Nord Stream 2, засновником і єдиним акціонером якої є «Газпром» планує почати будівництво в 2018 році і завершити до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 млрд кубометрів газу на рік має скласти 1220 км. Він з'єднуватиме російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.