Генасамблея ООН закликала не змінювати статус Єрусалима

Резолюція містить заклик до всіх держав утримуватися від відкриття дипломатичних представництв у Єрусалимі

Генеральна асамблея ООН під час екстреної пленарної зустрічі в четвер прийняла резолюцію із закликом зберегти статус Єрусалима незмінним на противагу позиції США щодо визнання цього міста столицею Ізраїлю. Голосування відбулося в рамках спеціальної сесії «Незаконні дії Ізраїлю в окупованому Східному Єрусалимі та на решті частині окупованої



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Резолюція містить заклик до всіх держав утримуватися від відкриття дипломатичних представництв у Єрусалимі

Генеральна асамблея ООН під час екстреної пленарної зустрічі в четвер прийняла резолюцію із закликом зберегти статус Єрусалима незмінним на противагу позиції США щодо визнання цього міста столицею Ізраїлю.

Голосування відбулося в рамках спеціальної сесії «Незаконні дії Ізраїлю в окупованому Східному Єрусалимі та на решті частині окупованої Палестинської території».

«Результати голосування: «за» - 128 країн, «проти» – дев'ять, утрималися 35 країн. Проект резолюції A/ES-10/L.22 прийнятий», - заявив з трибуни після голосування голова 72 сесії Генеральної Асамблеї ООН Мирослав Лайчак.

Резолюція, яку запропонували Ємен і Туреччина, зокрема, «підтверджує, що будь-які заходи та дії, спрямовані на зміну характеру, статусу або демографічного складу Святого міста Єрусалим, не мають юридичної сили, є недійсними й повинні бути скасовані відповідно до відповідних резолюцій Ради Безпеки». У цьому зв'язку документ містить заклик до всіх держав «утримуватися від відкриття дипломатичних представництв у священному місті Єрусалим».

Крім того, документ вимагає дотримуватися рішень Ради Безпеки ООН, що стосуються Святого міста Єрусалима, і «не визнавати жодних дій або заходів, які суперечать цим резолюціям». Документ також закликає припинити «негативні тенденції» на місцях, які «ставлять під загрозу можливість врегулювання конфлікту відповідно до принципу співіснування двох держав».

Крім того, в ньому наголошується на необхідності «нарощувати й активізувати міжнародні та регіональні зусилля" на досягнення всебічного, справедливого й міцного миру на Близькому Сході.

Проект, що виносився на голосування, доступний за посиланням.

Як повідомлялося, проект резолюції щодо Єрусалима був внесений на розгляд Ради Безпеки ООН 16 грудня делегацією Єгипту від імені Ліги арабських держав після того, як президент США Дональд Трамп 6 грудня виступив із заявою про офіційне визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Крім того, глава Білого дому віддав розпорядження про початок приготувань до перенесення з Тель-Авіва до цього міста Посольства США в Ізраїлі.

В ООН розкритикували позицію офіційного Вашингтона.Раніше

Сполучені Штати ветували резолюцію ООН, яка вимагала від президента Дональда Трампа скасувати його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі застерегла, що Сполучені Штати запам’ятають тих, хто голосував проти, як вона висловилася, вибору американського народу щодо Єрусалима.

За проект резолюції щодо Єрусалима, попри позицію офіційного Вашингтона, висловилися всі інші члени РБ ООН.

Україна підтримала проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима, заблоковану під час голосування делегацією США, оскільки послідовно виступає за необхідність дотримання норм міжнародного права.

Джерело: Укрінформ