Генерал-майор Назаров, засуджений за катастрофу Іл-76, звільнився із ЗСУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Назаров в 2014 році командував штабом АТО на території Донецької та Луганської областей

Назаров був другою за впливом людиною у Генштабі, зазначив журналіст Юрій Бутусов

Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак підписав рапорт про звільнення з лав Збройних сил генерал-майора Віктора Назарова.

Про це 10 серпня у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Рапорт про звільнення з лав Збройних сил генерал-майора Віктора Назарова, заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, 9 серпня підписано начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком», - написав Бутусов.

За його словами, у Назарова - достатня вислуга років для виходу на пенсію.

«За останній рік, згідно наказу колишнього НГШ Віктора Муженка, Назарову нараховувалися премії на рівні зарплати начальника Генштабу, так що пенсія буде нарахована висока, виходячи з цих цифр», - зауважив журналіст.

«Назаров насправді вів замість Муженка більшу частину роботи з документами в Генштабі, міжнародний блок, був другою за впливом людиною, одночасно виконуючи обов'язки першого заступника начальника Генштабу», - повідомив Бутусов.

Він нагадав, що Назаров в 2014 році командував штабом АТО на території Донецької та Луганської областей.

«На цій посаді він брав і ставив підпис під усіма управлінськими рішеннями. Його позиція була багато в чому визначальною в таких операціях як направлення Іл-76 в Луганський аеропорт, операції в секторі «Д», під Іловайськом. Засуджений за службову недбалість за загибель літака Іл-76 в Луганському аеропорту на сім років, зараз подав у апеляцію, вирок не винесено. Також є одним з фігурантів справи по Іловайську, по ньому зареєстровано окреме провадження, як і по іншим керівникам, але ця справа досі в суд не надійшла», - розповів журналіст.

Він назвав звільнення Муженка знаковим. «Муженко та Назаров побудували в Генштабі систему «ручного управління», де головну роль грав контроль, а не самостійне прийняття рішень в рамках своєї компетенції. І тепер для Хомчака справжній виклик - чи зуміє він побудувати більш оптимальну модель роботи. Скоро побачимо», - додав Бутусов.

До слова, Хомчак заявив, що Генеральний штаб Збройних сил України виключає повний перехід на контрактну армію найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Київське квартирно-експлуатаційне управління Міністерства оборони виділило квартиру у столиці генералу Віктору Назарову, засудженому через авіакатастрофу Іл-76МД, яка сталася у 2014 році.