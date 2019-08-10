Новообрана депутатка від «Опозиційного блоку» бідкається, що танки попсували дороги на Донбасі



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За словами Вікторії Гриб, зараз підприємці розуміють, що у Щасті можуть стріляти, тому не вкладають сюди гроші

На Луганщині потрібно ремонтувати дороги тому, що це спонукатиме підприємців привозити більшу кількість товарів, - Гриб

Новообрана депутатка від «Опозиційного блоку» у 105 виборчому окрузі Вікторія Гриб бідкається, що танки на Донбасі зіпсували дороги.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Гриб, у першу чергу «на Луганщині потрібно ремонтувати дороги тому, що це спонукатиме підприємців привозити більшу кількість товарів».

Гриб каже, що бізнес не хоче вкладати гроші в інфраструктуру, бо розуміє, що тут «ще можуть стріляти».

«Я була у місті Щастя до війни і зараз там перебуваю. Послухайте, це зовсім різні речі. Місто Щастя було дійсно щасливим містом. Це було місцем, куди люди приїздили і відпочивали, у них ніколи не було таких проблем, як зараз. Усі прекрасно розуміють, що тут можуть стріляти, тому ніхто не поспішає вкладати сюди гроші», - зазначає депутатка.

Водночас Гриб зауважує, що жителі Щастя не дуже хочуть, щоб ремонтувалися дороги і мости, які з’єднують з окупованою територією.

«Люди у Щасті наводили приклад ситуації у Станиці Луганській. Казали про те, що у нас почнеться такий же безлад, як там, ціни вгору підуть, запаскудять нам місто. Я відповідаю на ці закиди просто, адже всі, перш за все, хочуть миру, чи не так? Тобто, ви хочете миру, але хочете, щоби цей мир забезпечив вам хтось інший, при цьому ви не готові для цього зробити жодних рухів», - розповіла депутатка.

Нагадаємо, виборчий округ №105 з центром у місті Щастя знаходиться на лінії розмежування у Луганській області і включає частину окупованих територій. Вікторія Гриб, яка є працівницею ДТЕК Ріната Ахметова і представником його партії «Опозиційний блок» боролася на виборах до Верховної Ради з братом одіозного Віктора Медведчука Сергієм («Опозиційна платформа – За життя») і здобула перемогу з результатом 39%, що на 8% більше, ніж в опонента.

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