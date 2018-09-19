Генерал Наєв пояснив відмінності між АТО та операцією Об’єднаних сил



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Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв

Зараз правоохоронні органи та інші військові формування перебувають під єдиним керівництвом

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв назвав відмінності між Антитерористичною операцією та операцією Об'єднаних сил.

«По-перше, за роки проведення Антитерористичної операції і перші місяці проведення операції Об'єднаних сил якісно змінилися як підготовка українських військовослужбовців, так і озброєння та військова техніка. Українська армія кінця літа 2018-го - це зовсім інші війська, ніж були чотири роки тому», - зазначив він в інтерв'ю «Новому времени».

Крім того, командувач Об'єднаних сил звернув увагу на те, що зараз правоохоронні органи та інші військові формування перебувають під єдиним керівництвом.

Генерал Наєв також наголосив, що головні зміни полягають у тому, що українські бійці «більше не мають наміру миритися з безкарними обстрілами наших позицій, у чому противник уже не раз переконався».

До слова, у понеділок відбулася перша робоча зустріч командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва з командою місії ОБСЄ на чолі з Олександром Хугом.