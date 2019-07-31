Генконсульство Росії направило ноту МЗС України через арешт танкера Neyma



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Затриманий українськими правоохоронцями російський танкер Neyma, Ізмаїл, 25 липня 2019 року

Росіяни просять прояснити ситуацію з арештом танкера Neyma

Генеральне консульство Росії в Одесі направило ноту Міністерству закордонних справ України з вимогою роз’яснень щодо арешту російського танкера Neyma.

Про це повідомляє агентство ТАСС.

«Офіційних документів щодо танкера ми не отримали. Генеральне консульство РФ в Одесі направило в МЗС України ноту з проханням прояснити ситуацію», – цитує агентство російське посольство в Україні.

За даними СБУ, після подій 2018 року російські власники змінили назву танкера на Nika Spirit.

Раніше повідомлялося, що 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

За даними СБУ, під час проведення слідчих дій було встановлено, що екіпаж танкера, який знаходився на борту, не порушував норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання не було.

Екіпаж затриманого судна повернувся в Росію.

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко не розуміє, чому СБУ відпустила екіпаж російського танкера Neyma.

Приморський районний суд Одеси перевірив правомірність дій військових прокурорів і слідчих СБУ під час обшуку 25 липня в порту Ізмаїл російського танкера Neyma і наклав на судно арешт.