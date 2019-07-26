Затримані моряки російського танкера Neyma прибули до Москви



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Російські моряки з затриманого в Україні танкера повернулися додому Фото: Sputnik

Російські моряки повернулися додому рейсом зі столиці Молдови

Члени екіпажу російського танкера Neyma, затриманого Службою безпеки у порту Ізмаїл Одеської області, приземлилися в московському аеропорту Домодєдово.

Російські моряки повернулися додому рейсом зі столиці Молдови — Кишинева. Судно залишається в Ізмаїлі.

Капітан судна Ілля Дроб’язко після прибуття в Москву заявив журналістам, що не має наміру давати показання українському суду, оскільки не є свідком у «Керченській справі».

«Ми нічого не порушували – ні українських, ні російських законів», – підкреслив він.

«Перед заходом в порт всі формальності були дотримані – ми оформили разовий перехід. В цей же день ми пришвартувалися у судноремонтному заводі в порту Ізмаїл, а на ранок прийшли люди, які представилися працівниками військової прокуратури Одеси і почали проводити слідчі заходи», – розповів капітан.

Він підкреслив, що екіпаж не планував конфліктувати з українськими силовиками, хоча і вважає, що вони не мали права підніматися на борт без представника російського консульства.

Представники прокуратури, як повідомив капітан Neyma, роз’яснили права і обов’язки членів екіпажу з урахуванням українського законодавства.

«Все було мирно, дозволяли зв’язуватися з рідними», – додав Дроб’язко.

За його словами, команда танкера працює за контрактом «на перегін для постановки судна на ремонт» і не має ніякого відношення до подій листопада 2018 року.

На даний момент моряки відправилися додому рейсом до Краснодара.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України обіцяє дати згодом вичерпну інформацію щодо затриманого російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді.

Як повідомлялося, 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який за номером ІМО - 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер Neyma, що був використаний для перекриття Керченської протоки у 2018 році.