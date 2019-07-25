СБУ затримала російський танкер, який блокував українські кораблі у Керченській протоці



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24 липня у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер «Nika Spirit», який ідентифіковано як танкер «Neyma», що був використаний для перекриття Керченської протоки

Танкеру «Neyma», з метою приховання причетності у незаконних діях та акту агресії, які відбувалися 25.11.2018, російськими власниками було змінено назву на «Nika Spirit»

Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер «Neyma», який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

Про це 25 липня повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Під час досудового слідства було встановлено, що за прямим наказом вищого керівництва ФСБ РФ представники Прикордонної служби ФСБ вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів «Нікополь», «Бердянськ» та буксиру «Яни Капу» у Керченській протоці.

Всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру «Neyma» (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ).

Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї зупинці та захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом із 24 членами екіпажу», - заявили в СБУ.

Зазначається, що за фактом блокування танкером «Neyma» Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці слідчими СБУ, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури, було розпочато і проводиться досудове розслідування.

Згідно зібраних Військовою прокуратурою та слідчими СБУ доказів, заочно повідомлено про підозру 15 посадовим особам вищого військового керівництва РФ, у тому числі одному контр-адміралу, двом віце-адміралам та генерал-полковнику.

«24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер «Nika Spirit», який за номером ІМО - 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер «Neyma», що був використаний для перекриття Керченської протоки.

Слідство встановило, що танкеру «Neyma», з метою приховання причетності у незаконних діях та акту агресії, які відбувалися 25.11.2018, російськими власниками змінено назву на «Nika Spirit».

Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні», - повідомили в СБУ.

Зазначається, що вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт.

Як відомо, 17 липня суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

Представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.