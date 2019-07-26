Гриценко розкритикував «затримання/звільнення» російського танкера



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24 липня у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який ідентифіковано як танкер Neyma, що був використаний для перекриття Керченської протоки

На думку Гриценка, якщо СБУ затримала танкер Neyma правомірно, то судно, і екіпаж «треба було тримати до кінця»

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко не розуміє, чому СБУ відпустила екіпаж російського танкера Neyma.

Про це він написав у Facebook.

«Недобрий присмак залишився від історії із затриманням/звільненням російського судна. Перше - якщо підстави були і затримали правомірно, то треба було тримати до кінця, і судно, і екіпаж, щоб завершити справу судом і вироком. Друге - якщо росіян звільнили під тиском з боку Путіна чи когось із партнерів, тоді це прояв слабкості української влади й нею, слабкістю, будуть і надалі користатися», - зазначив Гриценко.

«Третє - якщо рішення про звільнення було прийняте як прояв сили і доброї волі України в розрахунку на звільнення Росією наших моряків чи на якісь інші кроки Кремля з деескалації воєнної агресії - тоді про це треба було заявити публічно», - підкреслив політик.

Крім того, він цікавиться, що «якщо підстав для затримання судна не було, тоді хто це конфліктне дійство влаштував і хто за це відповість».

Раніше повідомлялося, що 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

За даними СБУ, під час проведення слідчих дій було встановлено, що екіпаж танкера, який знаходився на борту, не порушував норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання не було.

Екіпаж затриманого судна повернувся в Росію.