Генпрокуратура досі не направила до суду жодної справи з «чорної бухгалтерії» Януковича

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фото: Главком, Станіслав Груздєв Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк

Справу «амбарної книги Януковича» перекидають з НАБУ до Генпрокуратури і назад протягом півроку - Горбатюк

До сьогодні жодної справи стосовно «амбарної книги Януковича» не направлено до суду. Про це «Главкому» під час інтерв’ю розповів начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

«Ми повідомили про підозру братам Калюжним, оголосили їх у розшук. Це було у жовтні минулого року, а вже 20 листопада (2017 року, - «Главком») почались ось ці митарства з перекиданнями керівництвом ГПУ цієї справи та багатьох інших стосовно колишніх високопосадовців від нас до НАБУ і назад», - зазначив Горбатюк.

За словами начальника Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, розслідуванням «чорної бухгалтерії Партії регіонів» займається весь департамент. «Слідчі, які працюють із справами «чорної бухгалтерії», працюють і над іншими провадженнями. Якщо говорити про кількість слідчих, які займаються виключно «чорною бухгалтерією», то у нас такий один», - додав правоохоронець.

Нагадаємо, після втечі Януковича у 2014 році в резиденції втікача знайшли документи, які свідчать про порушення законодавства, підкуп суддів ухиляння від сплати податків, хабарі та нечувану розкіш.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Сергій Горбатюк: У слідства є імена фсбшників, які перебували в Києві під час розстрілів на Майдані