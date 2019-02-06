Генпрокурор: проти нардепа Рибалки розслідують справу про держзраду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка

Провадження відкрите через можливу співпрацю нардепа зі спецслужбами РФ і його нібито бізнес у російському Липецьку

Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив відкриття кримінального провадження про можливу державну зраду щодо Сергія Рибалки - нардепа від Радикальної партії Олега Ляшка

Про це Луценко повідомив журналістам після засідання комітету Ради з питань правоохоронної діяльності, пише Еспресо.TV.

«Так, це правда. Але питання до НАБУ і САП», - сказав Луценко у відповідь на питання журналіста.

Видання «Українські Новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що провадження відкрите через можливу співпрацю нардепа зі спецслужбами РФ і його нібито бізнес у російському Липецьку.

«Народний депутат Рибалка, маючи в Липецьку у власності сім'ї підприємства, можливо співпрацює з спецслужбами РФ, що завдає шкоди суверенітету, територіальної цілісності та обороноздатності, а також економічній та інформаційній безпеці України», - сказав співрозмовник видання.

Стаття 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) передбачає покарання у вигляді від 10 до 15 років позбавлення волі.

Також джерело видання повідомило, що 17 січня щодо Рибалки відкрито ще дві справи: про можливу торгівлю з терористичними «ДНР» і «ЛНР» (ч. 2 ст. 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та про можливе відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209).

Нагадаємо, у 2017 році лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що, якщо СБУ доведе факти торгівлі фірми S. Group з окупованими територіями Донбасу, власник компанії, член його команди, нардеп Сергій Рибалка, сяде у в’язницю до кінця свого життя.