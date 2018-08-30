Геращенко б’є на сполох: окупанти тримають журналіста Асєєва у «концтаборах»



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Журналіст Станіслав Асєєв

Геращенко наполягає, щоб Асєєва відвідав координатор ОБСЄ Тоні Фріш

Український журналіст Станіслав Асєєв, який утримується в полоні бойовиків на Донбасі, знаходиться в «концтаборах» на території колишнього заводу «Ізоляція». Про це на прес-конференції повідомила уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко.

«За нашою інформацією, яку жодного разу не підтвердили представники ОРДЛО, він знаходиться не в тюрмі. Він знаходиться в створених ними «концтаборах» на колишньому заводі «Ізоляція», - заявила Геращенко.

Вона зазначила, що наполягає, щоб під час свого візиту на початку вересня координатор ОБСЄ Тоні Фріш обов’язково відвідав Асєєва.

Раніше повідомлялося, що 30 серпня Геращенко обговорила з омбудсменом Людмилою Денісовою ситуацію з заручниками і політв‘язнями.

Джерело: УНН