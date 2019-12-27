Геращенко назвала пріоритети «Європейської солідарності» на 2020 рік



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Фото: eurosolidarity.org

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко про пріоритети політсили: захист національних інтересів, збереження територіальної цілісності, інтеграція з ЄС і продовження реформ

Головні пріоритети фракції «Європейська солідарність» на 2020 рік – це захист національних інтересів і територіальної цілісності, інтеграція України з Європейським Союзом і відстоювання реформ з позиції конструктивної опозиції. Про це заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у коментарі виданню «НВ», йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

«Наша політична сила зосереджена на захисті національних інтересів і територіальної цілісності України, наближенні українського законодавства до стандартів країн – членів ЄС і НАТО, посиленні української армії», – зазначила парламентар.

«Друге – зберегти розпочаті нашою командою реформи, зокрема в сфері сектора безпеки і оборони, децентралізації, медицини, екології, енергетики, дерегуляції», – підкреслила вона.

Ще один важливий пріоритет, зазначає Ірина Геращенко – «бути ефективною опозицією, яка контролює дії влади, будувати потужну правоцентристську партію, яка буде активно брати участь у місцевих виборах».

Геращенко наголосила, що для «Європейської солідарності» важливо зберегти і примножити довіру виборців.