Закон про ДБР, який підписав Зеленський, є неконституційним – заява «Європейської солідарністі»



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У партії Петра Порошенка готують зміни до закону про ДБР

Фракція «Європейська солідарність» буде подавати зміни до підписаного сьогодні Володимиром Зеленським закону «Про внесення змін до закону України «Про Державне бюро розслідувань», які приведуть його у відповідність до Конституції України.

«Поки зазначений закон у турборежимі проштовхувався через парламент, а потім припадав пилом в Офісі президента, Конституційний Суд України визнав неконституційним право президента призначати директора ДБР. Суд дійшов такого висновку, розглядаючи один із проектів змін до Конституції, ініційованих паном Зеленським з метою концентрації повноважень в руках глави держави.

Конституційний Суд зазначив, що однобічне, незбалансоване розширення повноважень президента суперечить засадничим положенням Конституції України. Воно «може створити ризики безпідставного втручання у діяльність органів виконавчої влади, порушення конституційного принципу поділу державної влади, послаблення конституційних гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина».

Чорним по білому – призначення президентом керівництва ДБР є неконституційним», - йдеться у заяві політсили.

У партії Петра Порошенка стверджують, що Володимир Зеленський мав би заветувати ініційований ним же закон і самостійно запропонувати депутатам формулу його приведення у відповідність до Конституції.

«Але із очевидної логіки політичного переслідування своїх опонентів – він підписав цей завідомо антиконституційний документ. Цю свідому прогалину в роботі Офісу президента бере на себе Європейська солідарність». Фракція днями зареєструє відповідний законопроект і буде наполегливо домагатися його ухвалення», - повідомили у фракції.

Також «Європейська солідарність», яка ініціює створення у парламенті Тимчасової слідчої комісії із розслідування протиправних злочинних розмов Труби, Богдана, Смирнова та інших високопосадовців, буде наполягати на тому, щоб ця комісія розслідувала і справу про так звані «плівки судді Вовка». Вони – в розпорядженні Національного антикорупційного бюро України і наразі приховуються від громадськості.

«Ці записи свідчать про кримінальне втручання керівника Офісу президента України у роботу судової гілки влади, яке, до речі, триває і тепер. Ми також вимагаємо від НАБУ порушення кримінального провадження проти Труби та інших фігурантів цієї розмови і призначення негайної голосової експертизи учасників цих розмов. Вважаємо, що для НАБУ це критично важливий шанс довести свою незалежність від Зеленського та його Офісу», - йдеться в повідомленні.