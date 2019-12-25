Ангела Меркель привітала п’ятого президента України з Різдвом і Новим роком



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Петро Порошенко подякував Меркель за особисте привітання

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко отримав особисте привітання з Різдвом Христовим та Новим роком від Канцлера ФРН Ангели Меркель.

Ангела Меркель побажала Петру Порошенку щасливих різдвяних і новорічних свят, а також мирного та успішного 2020-го року.

«Дякую Ангелі Меркель за особисте привітання з Різдвом Христовим та Новим роком. Навзаєм бажаю веселих свят та успішного і щасливого 2020 року!», – написав Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook.

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