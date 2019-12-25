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    Політика

    Ангела Меркель привітала п’ятого президента України з Різдвом і Новим роком

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    Ангела Меркель привітала п’ятого президента України з Різдвом і Новим роком

    Петро Порошенко подякував Меркель за особисте привітання

    П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко отримав особисте привітання з Різдвом Христовим та Новим роком від Канцлера ФРН Ангели Меркель.

    Ангела Меркель побажала Петру Порошенку щасливих різдвяних і новорічних свят, а також мирного та успішного 2020-го року.

    «Дякую Ангелі Меркель за особисте привітання з Різдвом Христовим та Новим роком. Навзаєм бажаю веселих свят та успішного і щасливого 2020 року!», – написав Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook.

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    Петро Порошенко Європейська солідарність Ангела Меркель
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