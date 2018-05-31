Геращенко: ніяких переговорів з неіснуючими «республіками» не буде

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Ірина Геращенко

Київ говоритиме з Москвою, «ідеологом і спонсором війни на Донбасі»

Представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко заявила, що Україна не вестиме переговори з представниками так званих «республік» на Донбасі про припинення війни.

Про це вона написала у своєму Facebook у середу пізно ввечері.

«Ми в Мінську і сьогодні (30 травня, - ред), і всі ці роки ( сьогодні голосніше) ще і ще раз чітко заявили однозначну позицію: ніяких «прямих переговорів» з маріонетками, ніякої легітимізації «ріспублік», яких не існує. Є український, окупований Росією, Донбас. Київ говоритиме з Москвою, ідеологом і спонсором війни на Донбасі, з окупантом, який має піти геть. Тема переговорів - Росія має піти геть з Донбасу. Путін, а не його мавпочки, відповідальний за припинення війни на Донбасі . Тому будь-які розсусолювання про прямі переговори з Донецьком і Луганськом - аж ніяк не про мир, а про капітуляцію за сценарієм Кремля. Цього не буде», - написала Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися обговорювати можливий обмін росіян, засуджених в Україні, на українських політв’язнів.