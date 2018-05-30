Росія відмовилася обговорювати обмін українських політв’язнів

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Україна також вимагає допустити представників Міжнародного комітету Червоного хреста до українських заручників і політв’язнів

Росія відмовилась обговорювати можливий обмін росіян, засуджених в Україні, на українських політв’язнів.

Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

За її словами, українська сторона прямо запропонувала РФ передати 23 росіян, засуджених в Україні, в обмін на звільнення українських політв’язнів.

«Ми ще раз звернулися до росіян з ініціативою звільнити ув’язнених українців до старту мундіалю (чемпіонату світу з футболу — ред.). Позиція росіян феєрична (дослівно): Росія — не учасник конфлікту, тому в Мінську не може обговорюватися тема звільнення українців в російських тюрмах і росіян в українських», — написала Геращенко.

Депутатка зазначила, що Україна також вимагає допустити представників Міжнародного комітету Червоного хреста до українських заручників і політв’язнів, які утримуються в тюрмах самоназваних «ДНР/ЛНР» та Росії.

«Ми наполягали включити цю норму в заяву гуманітарної групи , але Росія категорично проти.....», — розповіла Геращенко.