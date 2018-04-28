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    Геращенко пояснила, чому квітнева сесія ПАРЄ є «вдалою і переможною» для України

    Дебати ПАРЄ по Сирії стали дебатами зі злочинів РФ «і на Донбасі, і в Солсбері, і в Криму»
    Основною перемогою України на квітневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) є те, що «всі плани зі швидкого повернення росіян у ПАРЄ без виконання ними резолюцій провалилися». Про це написала перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко у Facebook. «РЄ відмовилася від ювілейного саміту, задуманого як тріумф
    • Вчора, 07:22
    • Розсилка
    У ПАРЄ не прийняли жодного рішення щодо повернення Росії
    У ПАРЄ не прийняли жодного рішення щодо повернення Росії

    Дебати ПАРЄ по Сирії стали дебатами зі злочинів РФ «і на Донбасі, і в Солсбері, і в Криму»

    Основною перемогою України на квітневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) є те, що «всі плани зі швидкого повернення росіян у ПАРЄ без виконання ними резолюцій провалилися».

    Про це написала перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко у Facebook.

    «РЄ відмовилася від ювілейного саміту, задуманого як тріумф повернення Росії. Представники РФ сприймаються в Страсбурзі не просто токсично, це набагато жорсткіше слово...», - зазначила віце-спікер.

    Геращенко підкреслила, що нинішня сесія виявилася вдалою і переможною, незважаючи на прогнози щодо її надскладності.

    «Командна, злагоджена робота нашої делегації переламала ситуацію. Нам вдалося: внести поправку в резолюцію щодо невиконання резолюцій країнами - членами РЄ про фактичний контроль РФ на окупованому Донбасі», - повідомила віце-спікер.

    Вона додала, що дебати по Сирії стали дебатами зі злочинів РФ «і на Донбасі, і в Солсбері, і в Криму».

    «У резолюціях з протидії гібридній війні і ВПО згадуються злочини РФ і причетність до всіх війн на континенті , й реальних і гібридних», - відзначила Геращенко.

    Нагадаємо, на останньому засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи не було прийнято жодних рішень, які б наблизили Росію до повернення в ПАРЄ без санкцій. 

    Парламентська Асамблея Ради Європи також ухвалила резолюцію щодо протидії гібридній війні. При ухваленні документу Асамблея послалася, зокрема, на дії Росії проти України.

    Росія Ірина Геращенко ПАРЄ гібридна війна
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