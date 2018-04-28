Геращенко пояснила, чому квітнева сесія ПАРЄ є «вдалою і переможною» для України

Дебати ПАРЄ по Сирії стали дебатами зі злочинів РФ «і на Донбасі, і в Солсбері, і в Криму»

Основною перемогою України на квітневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) є те, що «всі плани зі швидкого повернення росіян у ПАРЄ без виконання ними резолюцій провалилися». Про це написала перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко у Facebook. «РЄ відмовилася від ювілейного саміту, задуманого як тріумф



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У ПАРЄ не прийняли жодного рішення щодо повернення Росії

Дебати ПАРЄ по Сирії стали дебатами зі злочинів РФ «і на Донбасі, і в Солсбері, і в Криму»

Основною перемогою України на квітневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) є те, що «всі плани зі швидкого повернення росіян у ПАРЄ без виконання ними резолюцій провалилися».

Про це написала перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко у Facebook.

«РЄ відмовилася від ювілейного саміту, задуманого як тріумф повернення Росії. Представники РФ сприймаються в Страсбурзі не просто токсично, це набагато жорсткіше слово...», - зазначила віце-спікер.

Геращенко підкреслила, що нинішня сесія виявилася вдалою і переможною, незважаючи на прогнози щодо її надскладності.

«Командна, злагоджена робота нашої делегації переламала ситуацію. Нам вдалося: внести поправку в резолюцію щодо невиконання резолюцій країнами - членами РЄ про фактичний контроль РФ на окупованому Донбасі», - повідомила віце-спікер.

Вона додала, що дебати по Сирії стали дебатами зі злочинів РФ «і на Донбасі, і в Солсбері, і в Криму».

«У резолюціях з протидії гібридній війні і ВПО згадуються злочини РФ і причетність до всіх війн на континенті , й реальних і гібридних», - відзначила Геращенко.

Нагадаємо, на останньому засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи не було прийнято жодних рішень, які б наблизили Росію до повернення в ПАРЄ без санкцій.

Парламентська Асамблея Ради Європи також ухвалила резолюцію щодо протидії гібридній війні. При ухваленні документу Асамблея послалася, зокрема, на дії Росії проти України.