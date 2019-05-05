Геращенко прозвітує у Верховній Раді про свою роботу на переговорах у Мінську
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Геращенко запросила експертів із зовнішньої політики новообраного президента на зустріч
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко планує 16 травня прозвітувати в парламенті в рамках неформальної «мінської платформи» про свою роботу у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
«16 травня відбудеться чергове засідання «мінської платформи» в ВР, де я планую підбити підсумок своєї роботи для колег, зробити певний звіт за ці роки - як уповноваженої президента Порошенка по мирному врегулюванню і як учасниці гуманітарної групи. Запросила експертів із зовнішньої політики новообраного президента на цю зустріч, аби поділитися певними думками і інформацією щодо мінського процесу», - зазначила вона.
Геращенко додала, що звернула увагу новообраного президента на те, що вже першим викликом для його команди стане червень, коли в ЄС будуть дискусії щодо продовження санкцій, і важливо добитися їх пролонгації.
«Порошенко докладав для пролонгації санкцій багато дипломатичних зусиль, і йому це вдавалося. Дуже важливо, щоб перезагрузка з РФ, на яку так чекають і розраховують США і ЄС, не відбувалася виключно за рахунок України», - резюмувала вона.
До слова, Геращенко сумнівається у готовності Путіна до діалогу із новим президентом України.