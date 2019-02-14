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    Геращенко розповіла про результати переговорів в Мінську

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    Геращенко розповіла про результати переговорів в Мінську

    Україна закликала Росію до діалогу щодо обміну заручниками

    В ході зустрічі робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, яка пройшла сьогодні у Мінську, Україна в черговий раз закликала Російську Федерацію дійти згоди щодо обміну заручниками.

    Про це заявила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

    За словами Геращенко, «українські представники в ТКГ і всіх групах наголосили, що під час дебатів в Радбезі Росію назвали агресором і окупантом і поклали на неї повну відповідальність за невиконання мінських угод, порушення режиму тиші, блокування гуманітарних і безпекових питань та звільнення заручників«.

    «Щодо заручників. На ТКГ ми повторити вимогу - негайне звільнення військовополонених моряків без всяких передумов«, - йдеться у повідомленні.

    Геращенко зазначила, що Україна ще раз передала РФ пропозицію забрати 25 своїх громадян і запропонували різні формати звільнення: широкий 25/25 (росіян на політв’язнів Кремля), і 19/72, запропонували кілька інших форматів.

    «Як РФ не готова забрати всіх своїх, запропонували кілька вузьких форматів, аби тільки розблокувати процес - розпочати зі звільнення тих, хто потребує мед лікування«, - написала вона.

    Геращенко зазначила, що Україна також готова передати трьох росіян зі списку 25 російським консулам в обмін на наших військових, що 4 роки утримують в Донецьку - C. Глондаря, О. Корінькова, Б. Пантюшенка, але й на це росіяни не дають згоди.

    «Звернулися до Посла Фріша із закликом негайно відвідати заручників на окупованих територіях і докласти всіх зусиль, аби налагодити систематичну передачу листів і можливість телефонувати рідним. Сподіваюся, незабаром такий візит до Луганська відбудеться.«, - додала Геращенко.

    Зазначимо, у Мінську (Білорусь) відбулася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

    До цього представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко заявила, що російська сторона в ході засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відмовилася обговорювати обмін заручниками.

    Білорусь Ірина Геращенко Україна
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