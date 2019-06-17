Глава Адміністрації президента вважає, що Зеленський переїде з Банкової



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В будівлі на Банковій може з'явитися музей української державності Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Богдан пояснив, що нова адміністрація буде «опенспейс, зі скляними стінами, куди може спокійно прийти будь-який громадянин України»

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський не відмовився від ідеї переїзду з вулиці Банкової до нового офісу.

Про це Андрій Богдан заявив у ефірі телеканалу «Україна», повідомляє segodnya.ua.

«Ми плануємо створити з Адміністрації президента організацію, де будуть знаходиться вчені, дослідники, талановиті люди, реформатори. Ми тримаємо напрямок на офіс європейського типу. Тому ми плануємо переїзд в інше приміщення. Це буде «опенспейс», зі скляними стінами, куди може спокійно прийти будь-який громадянин України», – сказав Богдан.

На запитання, що буде зі старою будівлею, він відповів, що розглядається кілька варіантів.

«Можна, звичайно, продати стару будівлю АП. А гроші повернути до бюджету. Але ми розглядаємо й варіант створити в будинку на Банковій музей української державності. Адже такого музею в Україні немає», – зазначив Богдан.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента розглядає можливість переїзду в Український дім.

Ще одне можливе місце для переїзду АП - конгресововиставковий центр «Парковий», відомий як «вертолітний майданчик Януковича».