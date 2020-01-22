Глава Міноборони України назвав головне завдання для Збройних сил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр оборони України Андрій Загороднюк

Вже з січня 2020 року розпочнеться впровадження перших дорожніх карт переходу Збройних сил України на стандарти НАТО

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що зробить усе, аби Україна отримала статус члена Програми посилених можливостей НАТО. Окрім того, військові ЗСУ вже з січня 2020 року поступово будуть переходити на стандарти Альянсу.

Загороднюк в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» відзначив, що наразі кооперація стала практичною й Україна має усі шанси отримати статус члена Програми посилених можливостей Північноатлантичного Альянсу.

«Моє головне завдання – досягти військових критеріїв членства і зробити все для того, щоб отримати статус члена Програми посилених можливостей НАТО. У нас є всі шанси його отримати. Насправді, це вже буде чисто політичне питання», – наголосив міністр.

Він додав, що вже з січня 2020 року розпочнеться впровадження перших дорожніх карт переходу Збройних сил України на стандарти НАТО. Про це українська сторона домовилася на засіданні міністрів оборони НАТО, що відбулося наприкінці жовтня 2019 року у Брюсселі.

«Ми домовилися про дорожні карти переходу на стандарти Альянсу. Як має впроваджуватися реформа в тісній кооперації з НАТО, щоб вони розуміли наші дії і повністю підтримували їх – ці дорожні карти було узгоджено і підтримано. Перші дорожні карти вже будуть у січні, тому що стандартів там кілька сотень», – зазначив Загороднюк.

Міністр оборони уточнив, що дорожня карта йтиме за видами і за окремими родами військ ЗСУ, тому що всі вони перебувають в абсолютно різних станах. Також Загороднюк додав, що Військово-морські сили України наразі фактично відповідають критеріям членства в НАТО, оскільки багато хто з персоналу пройшов службу і навчання в структурах Альянсу.