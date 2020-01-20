На Донбасі від кулі снайпера загинув сержант Збройних сил України



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7 січня загиблому військовому виповнилося 48 років

Олександр Слободанюк 22 роки життя віддав справі захисту народу України

У неділю, 19 січня, від ворожої кулі снайпера на Донбасі загинув 48-річний молодший сержант ЗСУ Олександр Слободанюк.

Про це у понеділок ввечері повідомила пресслужба бригади у Facebook.

«Виконуючи бойові завдання з оборони та захисту України загинув від кулі російських окупантів воїн нашої 72-ї бригади молодший сержант Слободанюк Олександр», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 7 січня військовому виповнилося 48 років. Він 22 роки життя віддав справі захисту народу України.

Командування та особовий склад бригади висловили щирі співчуття сім’ї, рідним, близьким, друзям та знайомим полеглого воїна.

Як повідомлялось, 19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.