  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Міноборони намагалась влаштуватись кримчанка з російським паспортом і друзями в ФСБ

    • Розсилка
    В Міноборони намагалась влаштуватись кримчанка з російським паспортом і друзями в ФСБ

    Претендентка навіть встигла пройти кілька відбіркових етапів для остаточного зарахування на посаду

    Військова контррозвідка Служби безпеки України завадила працевлаштуванню на відповідальну посаду до Міністерства оборони кримчанки з російським громадянством та зв`язками зі спецслужбами країни-агресора.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Оперативники СБУ встановили, що протягом кількох років до тимчасової анексії Кримського півострова українка проживала за кордоном. Відразу після подій 2014 року жінка повернулася в Крим, де отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості. Невдовзі вона переїхала до Києва. Проте осісти на материковій частині України не поспішала – вона не мала ані постійного місця заробітку, ні джерела доходів. У цей час кримчанка часто виїздила до Росії та до тимчасово анексованого півострова, де зафіксовані її контакти з представниками спецслужб країни-агресора», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що саме після однієї з таких подорожей жінка раптово вирішила працевлаштуватися до Міністерства оборони України. Вона претендувала на одну із керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель відомства. Ця ділянка роботи передбачає доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    В Міноборони намагалась влаштуватись кримчанка з російським паспортом і друзями в ФСБ
    В Міноборони намагалась влаштуватись кримчанка з російським паспортом і друзями в ФСБ

    «Претендентка навіть встигла пройти кілька відбіркових етапів для остаточного зарахування на посаду, але проведена Службою перевірка встановила обставини, несумісні з державною службою в Міноборони. Жінка «забула» вказати, що має російське громадянство, знайомих з ФСБ та не повідомила зміст розмов із ними», - додали в СБУ.

    Як нагадують у СБУ, відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу дії на шкоду національним інтересам, вчинені за злочинним завданням іноземної сторони караються позбавлення волі на строк до 15 років.

     

    Крим Росія окупанти СБУ ФСБ Міноборони паспорт жінка громадянство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ