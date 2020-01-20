Зеленський у Міноборони вшанував пам’ять «кіборгів»



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20 січня Володимир Зеленський взяв участь у заходах з вшанування пам’яті загиблих захисників України

Під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських захисників, поранено - понад 500

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зранку бере участь у вшануванні пам’яті «кіборгів», які загинули під час героїчної оборони Міжнародного аеропорту «Донецьк».

У заході також беруть участь родини загиблих військовослужбовців, керівництво оборонного відомства, Генерального штабу Збройних сил України, представники громадськості, військовослужбовці Київського гарнізону, курсанти та ліцеїсти військових навчальних закладів столиці.

У Залі пам’яті захисників України міністерства відбудеться розширений ранковий церемоніал, присвячений пам’яті всіх загиблих військовослужбовців за 242 дні оборони Донецького аеропорту, які ціною власного життя виборювали волю і незалежність держави від підступного російського окупанта.

Як повідомлялося, 16 січня Україна відзначала День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Оборона аеропорту тривала 242 дні - з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, і закінчилася після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту.

За стійкість і незламність українських захисників назвали «кіборгами». Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України.

У Донецькому аеропорту та селищі Піски протягом цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинули 58 «кіборгів», тож 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських захисників, поранено - понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких — посмертно.