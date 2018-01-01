Глава МЗС Британії викликав посла РФ через ситуацію в Сирії
- Сьогодні, 01:52
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За останні два дні в утримуваній повстанцями східній Гуті унаслідок бойових дій загинули щонайменше 30 людей
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон викликав в МЗС посла Росії в Лондоні Олександра Яковенко.
Про це сам Джонсон заявив 26 лютого під час виступу в парламенті; його промова опублікована на сайті британського уряду.
Зовнішньополітичне відомство Сполученого Королівства хоче почути від Яковенка, як Росія виконуватиме резолюцію 2401 Ради Безпеки ООН про припинення вогню в Сирії, заявив Джонсон.
За даними ООН, за останні два дні в утримуваній повстанцями східній Гуті унаслідок бойових дій загинули щонайменше 30 людей, у тому числі — жінки та діти.
Як стало відомо, російські ЗМІ монтують сюжети про війну у Сирії за допомогою комп'ютерної гри.
Район Східної Гути перебуває під контролем опозиційних угруповань, серед яких переважає ісламістська група «Джебхат ан-Нусра». Відрізаними від світу залишаються близько 400 тисяч людей. Як повідомляли раніше у Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини, за тиждень бомбардувань Східної Гути загинули не менше 500 цивільних осіб, з яких понад 100 - діти. За даними правозахисників, ще понад 2200 мирних жителів за цей час були поранені.
24 лютого члени Ради Безпеки ООН ухвалили резолюцію, в якій вони вимагають 30-денного перемир'я у Сирії. Це має уможливити доставку гуманітарної допомоги у ті регіони, які її потребують.