Глава МЗС Британії викликав посла РФ через ситуацію в Сирії

За останні два дні в утримуваній повстанцями східній Гуті унаслідок бойових дій загинули щонайменше 30 людей

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон викликав в МЗС посла Росії в Лондоні Олександра Яковенко. Про це сам Джонсон заявив 26 лютого під час виступу в парламенті; його промова опублікована на сайті британського уряду. Зовнішньополітичне відомство Сполученого Королівства хоче почути від Яковенка, як Росія виконуватиме резолюцію



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Попри резолюцію РБ ООН сирійські урядові війська продовжують бомбити Східну Гуту

За останні два дні в утримуваній повстанцями східній Гуті унаслідок бойових дій загинули щонайменше 30 людей

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон викликав в МЗС посла Росії в Лондоні Олександра Яковенко.

Про це сам Джонсон заявив 26 лютого під час виступу в парламенті; його промова опублікована на сайті британського уряду.

Зовнішньополітичне відомство Сполученого Королівства хоче почути від Яковенка, як Росія виконуватиме резолюцію 2401 Ради Безпеки ООН про припинення вогню в Сирії, заявив Джонсон.

За даними ООН, за останні два дні в утримуваній повстанцями східній Гуті унаслідок бойових дій загинули щонайменше 30 людей, у тому числі — жінки та діти.

Як стало відомо, російські ЗМІ монтують сюжети про війну у Сирії за допомогою комп'ютерної гри.

Район Східної Гути перебуває під контролем опозиційних угруповань, серед яких переважає ісламістська група «Джебхат ан-Нусра». Відрізаними від світу залишаються близько 400 тисяч людей. Як повідомляли раніше у Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини, за тиждень бомбардувань Східної Гути загинули не менше 500 цивільних осіб, з яких понад 100 - діти. За даними правозахисників, ще понад 2200 мирних жителів за цей час були поранені.

24 лютого члени Ради Безпеки ООН ухвалили резолюцію, в якій вони вимагають 30-денного перемир'я у Сирії. Це має уможливити доставку гуманітарної допомоги у ті регіони, які її потребують.