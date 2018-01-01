Російські ЗМІ монтують сюжети про війну у Сирії за допомогою комп'ютерної гри. Фотодоказ

Кадри з гри Arma 3 вдалося розпізнати за характерними написами в кутку екрану

25 лютого в програмі «Недільний час» на російському Першому каналі йшла мова про загиблого в Сирії російського солдата. Щоб показати місце бою, був використаний фрагмент комп'ютерної гри Arma 3. З прицілу снайперської гвинтівки добре проглядається намальована техніка і полігон. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Передача була



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Кадри з гри Arma 3 вдалося розпізнати за характерними написами в кутку екрану

25 лютого в програмі «Недільний час» на російському Першому каналі йшла мова про загиблого в Сирії російського солдата. Щоб показати місце бою, був використаний фрагмент комп'ютерної гри Arma 3. З прицілу снайперської гвинтівки добре проглядається намальована техніка і полігон.

Передача була присвячена солдатам, яких президент РФ Володимир Путін привітав з російським святом Днем захисника Вітчизни. Після чого був показаний сюжет про загиблого в Сирії Олександра Пушкаренка. Солдат удостоївся звання Героя Росії, оскільки він начебто наводив снайперів на цілі в сирійській Пальмірі. Кадри з гри Arma 3 вдалося розпізнати за характерними написами в кутку екрану. Рація PNR-1000А неодноразово згадується в шутері, так що впізнати її було не так вже складно.

Для деяких глядачів залишилося незрозумілим, для чого взагалі використали цей кадр. Він занадто швидко зникає, і розгледіти його деталі було дуже складно.

Джерело: trinixy.ru