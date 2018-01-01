Радбез ООН ухвалив резолюцію, що закликає до 30-денного перемир'я в Сирії

У документі зазначається, що перемир'я у Сирії має бути запровадженим негайно

Рада безпеки ООН у суботу ухвалила резолюцію з вимогою 30-денного перемир'я у Сирії. Текст резолюції, проект якої змінювали на вимогу Росії, підтримали усі 15 членів Радбезу ООН, повідомляє DW. У документі зазначається, що перемир'я має бути запровадженим негайно. Це уможливить доставку гуманітарної допомоги у ті регіони, які її потребують.



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Засідання Ради Безпеки ООН

У документі зазначається, що перемир'я у Сирії має бути запровадженим негайно

Рада безпеки ООН у суботу ухвалила резолюцію з вимогою 30-денного перемир'я у Сирії.

Текст резолюції, проект якої змінювали на вимогу Росії, підтримали усі 15 членів Радбезу ООН, повідомляє DW.

У документі зазначається, що перемир'я має бути запровадженим негайно. Це уможливить доставку гуманітарної допомоги у ті регіони, які її потребують.

Водночас резолюція не передбачає будь-яких зобов'язальних за чинним міжнародним правом заходів для підтримання режиму тиші.

Нагадаємо, заплановане на 22 лютого голосування у Раді Безпеки ООН щодо нової резолюції по Сирії перенесли на 24 лютого. Вотум відклали, оскільки члени Радбезу не могли узгодити формулювання, які влаштують Росію.

Нагадаємо, анклав Східна Гута перебуває під контролем кількох опозиційних до сирійського президента Башара Асада угруповань, у тому числі й ісламістських.

За інформацією правозахисників, через бомбардування Східної Гути загинули 500 людей.