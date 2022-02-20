Глава МЗС Канади відклала поїздку до Франції через напругу навколо України

Глава МЗС Канаді Мелані Жолі відклала візит до Франції через загострення конфлікту між Росією і Україною

Мелані Жолі закликає знайти дипломатичне рішення у конфлікті Росії і України

Глава МЗС Канади Мелані Жолі відклала поїздку до Франції через напруження навколо України. Про це міністр закордонних справ Канади повідомила у Twitter.

Avec la montée des tensions en Ukraine, j'ai décidé de reporter mon voyage en France et de rentrer immédiatement au Canada.



Nous poursuivrons sans relâche notre quête d'une solution diplomatique. La Russie a toujours le temps de choisir la voie de la désescalade et du dialogue. — Mélanie Joly (@melaniejoly) February 20, 2022

«Оскільки напруга в Україні зростає, я вирішив відкласти поїздку до Франції і негайно повернутися до Канади. Ми будемо невпинно шукати дипломатичного рішення. У Росії ще є час вибрати шлях деескалації та діалогу», – написала дипломат.

Нагадаємо, раніше посольство США у Росії повідомляє про можливі теракти у РФ, зокрема у торговельних центрах, залізничних станціях, метро та інших місцях з великим скупченням людей.

Раніше глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що у зв'язку із загостренням ситуації в Україні, посольство цієї країни в Києві буде перенесено до Львова.