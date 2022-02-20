Глава МЗС Канади відклала поїздку до Франції через напругу навколо України
Мелані Жолі закликає знайти дипломатичне рішення у конфлікті Росії і України
Глава МЗС Канади Мелані Жолі відклала поїздку до Франції через напруження навколо України. Про це міністр закордонних справ Канади повідомила у Twitter.
Avec la montée des tensions en Ukraine, j'ai décidé de reporter mon voyage en France et de rentrer immédiatement au Canada.— Mélanie Joly (@melaniejoly) February 20, 2022
Nous poursuivrons sans relâche notre quête d'une solution diplomatique. La Russie a toujours le temps de choisir la voie de la désescalade et du dialogue.
«Оскільки напруга в Україні зростає, я вирішив відкласти поїздку до Франції і негайно повернутися до Канади. Ми будемо невпинно шукати дипломатичного рішення. У Росії ще є час вибрати шлях деескалації та діалогу», – написала дипломат.
Нагадаємо, раніше посольство США у Росії повідомляє про можливі теракти у РФ, зокрема у торговельних центрах, залізничних станціях, метро та інших місцях з великим скупченням людей.
Раніше глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що у зв'язку із загостренням ситуації в Україні, посольство цієї країни в Києві буде перенесено до Львова.