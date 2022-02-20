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    Глава МЗС Канади відклала поїздку до Франції через напругу навколо України

    Глава МЗС Канаді Мелані Жолі відклала візит до Франції через загострення конфлікту між Росією і Україною - Глава МЗС Канади відклала поїздку до Франції через напругу навколо України
    Глава МЗС Канаді Мелані Жолі відклала візит до Франції через загострення конфлікту між Росією і Україною
    Фото: postfactum.info

    Мелані Жолі закликає знайти дипломатичне рішення у конфлікті Росії і України

    Глава МЗС Канади Мелані Жолі відклала поїздку до Франції через напруження навколо України. Про це міністр закордонних справ Канади повідомила у Twitter.

    «Оскільки напруга в Україні зростає, я вирішив відкласти поїздку до Франції і негайно повернутися до Канади. Ми будемо невпинно шукати дипломатичного рішення. У Росії ще є час вибрати шлях деескалації та діалогу», – написала дипломат.

    Нагадаємо, раніше посольство США у Росії повідомляє про можливі теракти у РФ, зокрема у торговельних центрах, залізничних станціях, метро та інших місцях з великим скупченням людей.

    Раніше глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що у зв'язку із загостренням ситуації в Україні, посольство цієї країни в Києві буде перенесено до Львова.

    Теги: Канада Франція агресія окупація
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    Глава МЗС Канади відклала поїздку до Франції через напругу навколо України