Канада переносить своє посольство з Києва до Львова

Переміщення дипломатів відбувається на тлі повідомлення про ймовірне вторгення Росії

Посольство Канади в України тимчасово переїжджає з Києва до Львова. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Канади.

Глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що у зв'язку із загостренням ситуації в Україні, посольство цієї країни в Києві буде евакуйовано.

«З огляду на подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України, ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові та тимчасово призупинимо роботу нашого посольства в Києві, Україна», – заявила Жолі.

Вона уточнила, що консульська допомога для канадських громадян в Україні буде обмежена.

«Дипломатична присутність Канади та активна участь в Україні триватиме. Послуги для громадян Канади також продовжуватимуть надаватися з тимчасового офісу лише за попереднім записом. Однак наші можливості надавати консульську допомогу можуть ставати все більш обмеженими», – пояснила Жолі.

Глава МЗС Канади закликала канадців уникати поїздок до України.

«Як завжди, нашим пріоритетом у таких ситуаціях є забезпечення безпеки всіх канадців на місцях. Канадцям слід продовжувати уникати поїздок до України. Ми закликаємо тих, хто зараз перебуває в Україні, поїхати негайно. Ми відновимо роботу посольства у Києві, як тільки ситуація з безпекою в Україні дозволить нам забезпечити належне надання послуг та гарантувати безпеку наших співробітників», – нагадала Жолі.

Канадців, які потребують консульської допомоги, просять звертатися до дипломатичної служби в Оттаві.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

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