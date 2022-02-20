Посольство США в Росії попередило про можливі теракти в РФ

Дипломатична установа посилається на ЗМІ щодо інформації про теракти в Росії

Посольство США у Росії повідомляє про можливі теракти у РФ, зокрема у торговельних центрах, залізничних станціях, метро та інших місцях з великим скупченням людей. Мова насамперед про Москву і Санкт-Петербург, а також про райони підвищеної напруги вздовж російсько-українського кордону. Про це ідеться у повідомлення посольства США у Росії, розміщеного лише на англомовній версії веб-сторінки посольства. Посольство у своїх заявах про теракти посилається на інформацію джерел ЗМІ.

У посольстві наводять перелік першочергових дій для забезпечення власної безпеки:

слідкувати за оновленнями місцевих та міжнародних ЗМІ;

уникати натовпу;

повідомити друзів та рідних про свою безпеку;

бути в курсі того, хто ваше оточення;

бути пильними у місцях, які користуються популярністю у туристів, включно із західними;

мати у себе посвідчення особи, зокрема паспорт США з чинною російською візою;

мати плани евакуації, які не залежать від допомоги уряду США

Як повідомлялося раніше, російсько-окупаційні війська готують серію терактів на Донбасі. Спецслужби Росії із залученням «вагнерівців» можуть влаштувати підриви житлових будинків із метою вчинення серій провокацій. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».