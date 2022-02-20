  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Посольство США в Росії попередило про можливі теракти в РФ

    Посольство США у Росії попереджає про можливі теракти на території Росії - Посольство США в Росії попередило про можливі теракти в РФ
    Посольство США у Росії попереджає про можливі теракти на території Росії

    Дипломатична установа посилається на ЗМІ щодо інформації про теракти в Росії

    Посольство США у Росії повідомляє про можливі теракти у РФ, зокрема у торговельних центрах, залізничних станціях, метро та інших місцях з великим скупченням людей. Мова насамперед про Москву і Санкт-Петербург, а також про райони підвищеної напруги вздовж російсько-українського кордону. Про це ідеться у повідомлення посольства США у Росії, розміщеного лише на англомовній версії веб-сторінки посольства. Посольство у своїх заявах про теракти посилається на інформацію джерел ЗМІ.

    У посольстві наводять перелік першочергових дій для забезпечення власної безпеки:

    • слідкувати за оновленнями місцевих та міжнародних ЗМІ;
    • уникати натовпу;
    • повідомити друзів та рідних про свою безпеку;
    • бути в курсі того, хто ваше оточення;
    • бути пильними у місцях, які користуються популярністю у туристів, включно із західними;
    • мати у себе посвідчення особи, зокрема паспорт США з чинною російською візою;
    • мати плани евакуації, які не залежать від допомоги уряду США

    Як повідомлялося раніше, російсько-окупаційні війська готують серію терактів на Донбасі. Спецслужби Росії із залученням «вагнерівців» можуть влаштувати підриви житлових будинків із метою вчинення серій провокацій. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

    Теги: США посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посольство США в Росії попередило про можливі теракти в РФ