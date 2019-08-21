Глава МЗС Німеччини побачив «світло в кінці тунелю» у завершенні війни на Донбасі



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Маас проведе переговори з Лавровим

Маас підкреслив, що тепер всі сторони мусять продемонструвати готовність до діалогу та дій, щоб на Донбасі не гинули люди

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію до конструктивної позиції в переговорах щодо Донбасу.

Про це німецький урядовець заявив у середу, 21 серпня, перед відльотом до Москви, де він увечері зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

«Нарешті з'явилося сподівання на світло в кінці тунелю в таких питаннях, як режим припинення вогню, відведення військ і втілення мінських домовленостей», - сказав Маас, якого цитує агенція новин dpa.

«Тепер всі сторони мусять продемонструвати готовність до діалогу та дій, інакше в цьому конфлікті й надалі будуть гинути люди», - наголосив міністр.

Щодо свого візиту до Росії та стану нинішніх німецько-російських відносин, то німецький урядовець визнав наявність «принципово різних поглядів у багатьох сферах» між Берліном та Москвою. «Ми маємо говорити про це, адже тільки за умови залучення Москви до важливих міжнародних тем можна досягти результатів», - заявив Маас.

За його словами, для цього потрібні прямі переговори та відвертий діалог.

Під час запланованої на вечір 21 серпня зустрічі в Москві Маас і Лавров, крім України, як очікується, обговорять ще низку важливих міжнародних питань. Йдеться зокрема про такі теми, як ситуація у Сирії, іранська ядерна програма, безпека в Перській затоці, майбутній контроль озброєння, а також двостороння співпраця на економічному, науковому та культурному рівні.

До слова, французький лідер Еммануель Макрон на пресконференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Франції заявив, що можливість повернення до формату G8 і «реанімації» відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні «української кризи».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Російську Федерацію в порушенні Договору про ракети середньої і меншої дальності.

Джерело: DW