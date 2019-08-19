Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8



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Макрон зустрівся з Путіним 19 серпня

Макрон пов'язує можливе повернення Росії до G8 із ситуацією в Україні

Можливість повернення до формату G8 і «реанімації» відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні «української кризи».

Про це на пресконференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Франції заявив французький лідер Еммануель Макрон.

«Повернення до «вісімки», як і повернення до позитивних відносин між Росією та ЄС, лежать через розв'язання конфлікту у Європі», - сказав Макрон.

«На мою думку, питання «вісімки» залежить від української кризи, її врегулювання», - пояснив глава Франції.

Водночас президент Франції підкреслив, що, незважаючи на запроваджені проти Росії санкції, франко-російські економічні та культурні відносини розширилися.

Макрон і раніше заявляв, що від зусиль Москви щодо реалізації Мінських угод і припинення конфлікту на Донбасі залежить, чи розширять формат G7 знову до G8, повернувши членство Росії.

Раніше повідомлялося, що Макрон і Путін проводять зустріч на півдні Франції.