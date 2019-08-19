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    Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8

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    Макрон зустрівся з Путіним 19 серпня&nbsp; - Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8
    Макрон зустрівся з Путіним 19 серпня 

    Макрон пов'язує можливе повернення Росії до G8 із ситуацією в Україні

    Можливість повернення до формату G8 і «реанімації» відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні «української кризи».

    Про це на пресконференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Франції заявив французький лідер Еммануель Макрон.

    «Повернення до «вісімки», як і повернення до позитивних відносин між Росією та ЄС, лежать через розв'язання конфлікту у Європі», - сказав Макрон.

    «На мою думку, питання «вісімки» залежить від української кризи, її врегулювання», - пояснив глава Франції.

    Водночас президент Франції підкреслив, що, незважаючи на запроваджені проти Росії санкції, франко-російські економічні та культурні відносини розширилися.

    Макрон і раніше заявляв, що від зусиль Москви щодо реалізації Мінських угод і припинення конфлікту на Донбасі залежить, чи розширять формат G7 знову до G8, повернувши членство Росії. 

    Раніше повідомлялося, що Макрон і Путін проводять зустріч на півдні Франції

    ЄС Росія бойовики на Донбасі санкції Путін Франція Еммануель Макрон президент
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