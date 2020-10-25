Глава МЗС Угорщини закликав закарпатців підтримати одну з партій на виборах



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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Народна депутатка звернулася до МЗС України із закликом оперативно відреагувати на втручання Сійярто в українські вибори

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у день місцевих виборів в Україні закликав голосувати за одну з партій та кандидата в мери на Закарпатті.

Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе у facebook.

За її словами, сьогодні міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто грубо втрутився в українські вибори.

«Його заклик до угорців підтримати одну з політичних сил і мера на Закарпатті, та ще й у день виборів – безпрецедентний акт зневаги до іноземної держави з боку члена Європейського Союзу», - написала Климпуш-Цинцадзе.

Вона назвала поведінку Сійярто неприпустимою та такою, що має отримати належну правову та політичну оцінку.

«Насамперед, сподіваюся на оперативну та адекватну реакцію нашого МЗС. Також надіюся, що наші партнери, стосунки з якими ми будуємо на основі спільних цінностей, не змовчать в цій ситуації. Адже це атака не лише на українські вибори, зухвальство заяви свідчить про те, що це атака на саму демократію у Європі, на її принципи поваги та добросусідства», -переконана Климпуш-Цинцадзе.