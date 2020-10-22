На Закарпатті розгорівся скандал через агітацію угорського політика
Держсекретар Угорщини з питань національної політики Арпад Потапі відвідав Закарпаття, де почав агітацію за партію «КМКС «Партія угорців України»Міністерство закордонних справ України звернулося до правоохоронців з проханням розслідувати політичну агітацію угорського політика Арпада Потапі на місцевих виборах на Закарпатті.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
Напередодні громадянська мережа «Опора» звернулася до МЗС України з проханням оцінити дії держсекретаря Угорщини з питань національної політики Яноша Арпада Потапі, який, за даними спостерігачів, під час візиту до Закарпатської області 9-10 жовтня агітував на користь «КМКС «Партія угорців України».
Як повідомили в «Опорі», інформація про візит Потапі до угорськомовної школи Ужгорода містилася на сайті партії «КМКС «Партія угорців України». В одній із цитат Потапі заявляв про важливість того, щоб угорці на Закарпатті підтримали угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні 25 жовтня, бо так «угорці Закарпаття можуть зберегти і зміцнити позиції, які вони здобули на сьогодні».
Міністерство закордонних справ України заявило, що неодноразово фіксувало ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область, і просить правоохоронні структури «дати свою оцінку» цим діям.
«На кожен такий факт МЗС реагує в межах повноважень, дипломатичним шляхом застерігаючи угорську сторону від порушення виборчого законодавства України і спроб втручання у внутрішні справи нашої держави. Нехтування офіційними закликами МЗС України лише доводить наявність прихованої мети в угорської сторони, яка є неприйнятною у міждержавних відносинах», - йдеться в повідомлення.
Міністерство закордонних справ Угорщини заявило 21 жовтня, що не погоджується з українською оцінкою приїзду на Закарпаття державного секретаря Угорщини з питань національної політики Яноша Арпада Потапі.
Як повідомляє угорська служба Радіо Свобода, угорське зовнішньополітичне відомство вважає, що «візит державного секретаря на Закарпаття не можна вважати політичним втручанням, він виконав своє конституційне зобов'язання» з підтримки угорської громади.
«Державний секретар відвідав Закарпаття не заради виборів, а в рамках своїх регулярних візитів. Уряд Угорщини підтримує економічний розвиток, розвиток шкіл та культурно-оздоровчі програми на Закарпатті, результати яких приносять користь не лише угорській громаді, а й усім жителям Закарпаття, незалежно від національності», – ідеться в заяві.