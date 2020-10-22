На Закарпатті розгорівся скандал через агітацію угорського політика



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Янош Арпад Потапі під час візиту до Закарпаття здійснив агітацію на користь політичної партії «КМКС «Партія угорців України»

Держсекретар Угорщини з питань національної політики Арпад Потапі відвідав Закарпаття, де почав агітацію за партію «КМКС «Партія угорців України»

Міністерство закордонних справ України звернулося до правоохоронців з проханням розслідувати політичну агітацію угорського політика Арпада Потапі на місцевих виборах на Закарпатті.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Напередодні громадянська мережа «Опора» звернулася до МЗС України з проханням оцінити дії держсекретаря Угорщини з питань національної політики Яноша Арпада Потапі, який, за даними спостерігачів, під час візиту до Закарпатської області 9-10 жовтня агітував на користь «КМКС «Партія угорців України».

Як повідомили в «Опорі», інформація про візит Потапі до угорськомовної школи Ужгорода містилася на сайті партії «КМКС «Партія угорців України». В одній із цитат Потапі заявляв про важливість того, щоб угорці на Закарпатті підтримали угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні 25 жовтня, бо так «угорці Закарпаття можуть зберегти і зміцнити позиції, які вони здобули на сьогодні».

Міністерство закордонних справ України заявило, що неодноразово фіксувало ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область, і просить правоохоронні структури «дати свою оцінку» цим діям.

«На кожен такий факт МЗС реагує в межах повноважень, дипломатичним шляхом застерігаючи угорську сторону від порушення виборчого законодавства України і спроб втручання у внутрішні справи нашої держави. Нехтування офіційними закликами МЗС України лише доводить наявність прихованої мети в угорської сторони, яка є неприйнятною у міждержавних відносинах», - йдеться в повідомлення.

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило 21 жовтня, що не погоджується з українською оцінкою приїзду на Закарпаття державного секретаря Угорщини з питань національної політики Яноша Арпада Потапі.