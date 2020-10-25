400 гривень за голос. Комітет виборців заявляє про факти підкупу виборців



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На Одещині було виявлено чотири автобуси виборців, яким пропонували по 400 гривень за голос

У другій половині дня голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував низку порушень. Вони пов’язані з підкупом виборців.

Про це розповів директор КВУ Олексій Кошель у ефірі телеканалу «Україна.24».

«Станом на другу половину дня ми фіксуємо низку порушень, пов’язаних із підкупом виборців. Ця технологія нікуди не ділася. До прикладу, на Одещині було виявлено чотири автобуси виборців, яким пропонували по 400 гривень за голос. Це автобус, який рухався до смт. Затока і Білгород-Дністровського. Смт. Затока, хочу нагадати, це та громада, Кароліно-Бугазька громада, де перед виборами аномально зросла кількість виборців - в одній громаді на 13%. І тоді поліція повідомляла про штучність цього процесу і про те , що, очевидно, виборці були фінансово мотивовані», - розповів Кошель.

Зокрема, спостерігачі КВУ зафіксували у місті Нікополь на Дніпропетровщині випадки, де пропонували виборцям за голос по 200 гривень.

«Спостерігачі КВУ викликали поліцію, складено відповідні акти», - поінформував Кошель. Також зафіксовані порушення у місті Костянтинівка Донецької області і Новодмитрівці Донецької області, а саме - два факти підвезення виборців. «А підвезення виборців у тому числі не просто турбота про літніх людей, це може бути і надання безкоштовних транспортних послуг, а також - схема, за якою можуть і мотивуватися виборці», - пояснив Кошель. Окрім того, за його словами, КВУ фіксує факти винесення бюлетенів у трьох регіонах, «що може характеризуватися як спроба організації «каруселі». Окрім того, за його словами, КВУ фіксує факти винесення бюлетенів у трьох регіонах, «що може характеризуватися як спроба організації «каруселі». «Також ми фіксуємо кілька фактів спроб фальсифікації у день голосування. Це факти, коли виборцям прямо вказували пальцем, за кого потрібно голосувати. І це факти пов’язані не тільки з порушенням законодавства, а зі звичайною людською підлістю, тому що ці факти зафіксовані на Дніпропетровщині у психоінтернаті, а також на Закарпатті у геріатричному пансіонаті, де лікуються виборці переважно старшого віку», - сказав Кошель. Раніше Комітет виборців назвав п’ять основних порушень під час голосування

Центральна виборча комісія оприлюднила інформацію щодо явки виборців на місцевих виборах станом на 13:00.

Також ЦВК назвав регіони з найвищою явкою виборців.

Зазначимо, підсумки місцевих виборів в Україні, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, можна буде оцінити за результатами декількох екзит-полів. Результати опитувань оголосять о 20:00, після закриття виборчих дільниць. Трансляцію оголошення екзит-полів можна буде подивитися на сайті «Главкома».