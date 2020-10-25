На дільницю під Києвом привезли «виборців» із Луганщини (відео)



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Правоохоронці доставили «виборців» до Києво-Святошинського відділу поліції

Поліція затримала організаторів «каруселі» під Києвом

Незаконне масове звезення людей з іншого регіону країни на виборчу дільницю до Києво-Святошинського району виявили працівники місцевого відділу поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що один з фігурантів звернувся до свого товариша з пропозицією заробітку – знайти якнайбільше людей, щоб ті поїхали до Київщини і проголосували у день виборів за визначеного кандидата.

Той чоловік у свою чергу взяв собі у помічники дружину та сина. Вони спільно знайшли 28 осіб, які погодились за 500 грн проголосувати за конкретного кандидата у Київській області.

Організатори «каруселі» придбали квитки своїм «виборцям» на поїзд до столиці, де по приїзду зустріли їх на мікроавтобусі. Далі їхній шлях прямував до виборчої дільниці у селі Гатне Києво-Святошинського району.

Однак здійснити свій злочинний намір вони не змогли – автобус зупинили правоохоронці і водія з 28 пасажирами доставили до Києво-Святошинського відділу поліції.

Організаторами підкупу виборців виявилися жителі Луганщини. Наразі четверо осіб затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим особам.

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області поліцейські виявили три автобуси з 52-ма пасажирами, які повинні були їхати до Білгорода-Дністровського для голосування.

Співробітники Святошинського управління поліції в Києві виявили два автобуси з громадянами, які приїхали для так званого голосування в столицю.