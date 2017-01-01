Глава НКРЕКП стверджує, що в Україні найнижчі в Європі тарифи для населення і промисловості

Українські тарифи нижчі за європейські у шість разів - Дмитро Вовк

В Україні на сьогодні встановлені найнижчі в Європі тарифи на електроенергію для населення і промисловості. Про під час засідання НКРЕКП, присвяченого утвердженню оптової ринкової ціни вугілля на 2018 рік, заявив голова комісії Дмитро Вовк. За словами глави НКРЕКП, тарифи для населення на даний момент не переглядаються. Однак вони нижчі за



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Голова НКРЕКП Дмитро Вовк

Українські тарифи нижчі за європейські у шість разів - Дмитро Вовк

В Україні на сьогодні встановлені найнижчі в Європі тарифи на електроенергію для населення і промисловості. Про під час засідання НКРЕКП, присвяченого утвердженню оптової ринкової ціни вугілля на 2018 рік, заявив голова комісії Дмитро Вовк.

За словами глави НКРЕКП, тарифи для населення на даний момент не переглядаються. Однак вони нижчі за європейські в шість разів. «В Європі середній рівень тарифів для населення становить 20 центів, по 28 країнам Європи. При поточному курсі євро і відповідно до даних національного банку курс євро становить 33,24. Тому тариф відповідає 6,78 гривні з усіма податками, що майже в 6 разів вище, ніж тариф в Україні», - заявив він.

«Щодо тарифів для непобутових або промислових споживачів... Навіть якщо розглядати питання оптової ринкової ціни і тарифів для промисловості, середній рівень для споживачів 1-го класу в Європі становить 3 гривні 80 копійок, що значно вище, ніж в Україні, де середній рівень до 2 грн. Тому на сьогоднішній день тарифи як для населення, так і промисловості залишаються найнижчими», - підкреслив Дмитро Вовк.

Нагадаємо, 28 грудня 2017 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП), затвердила з 1 січня 2018 року оптово-ринкову ціну на електроенергію на рівні 1561,99 грн/МВт-год (без ПДВ) з розбивкою по кварталах: І квартал - 1 495,46 грн за 1 МВт-год, II - IV квартали - 1 586,69 грн за 1 МВт-год. Тариф «Енергоатому» виріс на 15%, тарифи для компаній альтернативної енергетики - на 16%, ТЕС - на 16% і ТЕЦ на 14%.

Індикативна ціна вугілля, яка визначена на підставі середньої ринкової ціни на європейському ринку за період грудень 2016 року - листопад 2017 року, становить 90,05 дол/тонна, що нижче поточних котирувань на міжнародних ринках.