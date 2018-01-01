Глава поліції Запоріжжя прокоментував події біля собору, де побили учасників АТО
- Вчора, 23:59
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В поліції зазначили, що біля храму пройшла акція, без будь-яких конфліктів і порушення громадського порядкуГолова обласної поліції Запоріжжя Олег Золотоноша прокоментував сьогоднішні події в храмі в районі Малого ринку, де побили учасників АТО.
Про це повідомляє 061.
«Сьогодні о 15:30 громадянин Валентин Бурий зробив виклик поліції через лінію 102, про те, що в районі малого ринку відбувається бійка. Наряди поліції після прибуття на місце, нікого не виявили, ні потерпілих ні нападників», – написав Золотоноша.
За його словами, о 16:00 біля храму пройшла акція, без будь-яких конфліктів і порушення громадського порядку.
«Також поліцейські зв’язалися з зазначеним громадянином Бурим, який повідомив в телефонному режимі про те, що побили його знайомого, прізвище якого він не назве, також Бурий повідомив про те що у знайомого зламана рука і він знаходиться в 5 лікарні. (Бурий мабуть не знає про те що про факти нанесення тілесних ушкоджень медики відразу інформують поліцію)», – написав начальник запорізької поліції.
За словами Золотоноші, Бурий повідомив, що потерпілого заховали, так як він побоюється за своє життя, а прийде в поліцію тільки через два дні. Заява поки писати не буде.
«Також о 17:20 надійшло повідомлення про те, що біля Свято-Покровського собору знаходиться 20 осіб з каністрами, по прибуттю нарядів, на місце події, інформація не знайшла свого підтвердження. Поліція області несе службу в посиленому варіанті», – написав Золотоноша.
Крім того в даний час розглядається питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину)», - повідомляють в поліції.
Нагадаємо, священик церкви Московського патріархату Євген Молчанов відмовився відспівувати дворічного малюка, який трагічно загинув 31 грудня у Запоріжжі, через те, що дитина була хрещена у церкві Київського патріархату. Історія про це потрапила на сторінки The Guardian.
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