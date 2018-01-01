Впливова The Guardian написала про шокуючу поведінку московських попів в Україні

Історія про вчинок священників Московського патріархату докотилася до закордонних ЗМІ

Історія про те, як у Запоріжжі священнослужитель церкви Московського патріархату (УПЦ МП) відмовився відспівувати загиблу дитину, дійшла до закордонних медіа. Зокрема, про це написала впливова британська газета The Guardian. У матеріалі зазначається, що така відмова продемонструвала релігійне розділення у християнській країні. Нагадаємо, священик



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Митрополит Онуфрій

Історія про вчинок священників Московського патріархату докотилася до закордонних ЗМІ

Історія про те, як у Запоріжжі священнослужитель церкви Московського патріархату (УПЦ МП) відмовився відспівувати загиблу дитину, дійшла до закордонних медіа. Зокрема, про це написала впливова британська газета The Guardian.

У матеріалі зазначається, що така відмова продемонструвала релігійне розділення у християнській країні.

Нагадаємо, священик церкви Московського патріархату Євген Молчанов відмовився відспівувати дворічного малюка, який трагічно загинув 31 грудня у Запоріжжі, через те, що дитина була хрещена у церкві Київського патріархату.

Роман Поліщук — батько хлопчика, на якого впав з вікна багатоповерхівки самогубець, — розповів, що священик навідріз відмовився проводити обряд відспівування.

Священик зазначив, що почувши відмову відспівувати дитину, присутні почали штовхати його, а батько малюка вдарив.

Після відмови батьки вирішили відвезти тіло дитини в найближчий храм — імені Іоанна Кронштатского, але там також відмовилися відспівувати дитину. За словами батька, священики зачиняли двері перед ними і попросили покинути територію церкви.

На процесію приїхав священик з церкви Святого Миколая, де хрестили дитину, і провів відспівування.

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Андрій Коваленко) зазначив, що священик вчинив правильно, пославшись на «канони».

Як зазначає керівник інформаційного відділу Київської патріархії архієпископ Євстратій (Зоря), Московський матріархат не має «жодного загального офіційного документу, який би зобов‘язував так діяти (відмовляти у відспівуванні – ред.) з конкретним посиланням на ті самі канони». Євстратій пояснює це тим, що якщо офіційно визнати УПЦ КП «не хрещеними», то тоді католики і протестанти теж «не християни».