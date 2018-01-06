Скандал з попами, що відмовились відспівувати загиблу дитину: церковні тітушки побили протестувальників
- Сьогодні, 17:59
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Розсилка
Церковні тітушки побили людей через акцію #принеси_ляльку
У Запоріжжі біля Храму Петра та Февронії побили людей, котрі принесли ляльки до будівлі церкви. Про це з посиланням на волонтера Валентина Бурого повідомляє «Громадське радіо».
«Хлопці принесли ляльок. Почалася розмова з охороною. Охорона викликала підкріплення, — розповів Бурий. — У розмові пролунала фраза про «Радомир» (громадська організація «Союз православний Радомир» — ред.). Хлопців відтягли від церкви і забуцали ногами».
Бурий пояснив, що організація «Радомир» — це «бойове крило церкви».
«Вони так себе самі називають, — сказав волонтер, — спортивні хлопці».
За його словами двоє хлопців під’їхали на машині і швидко залишили місце подій. Жодних підтверджень, що це були саме члени організації «Радомир» поки що немає.
За словами волонтера серед постраждалих був і учасник АТО, який наразі в лікарні з ймовірним переломом. Про напад Валентин Бурий повідомив на своїй сторінці у Facebook. Також на своїй сторінці він закликав приносити каністри та баклажки до церкви.
«Порожні каністри, звісно. Для того, щоб було розуміння, що наступного разу це можуть бути каністри з бензином. Сенс в тому, щоб привернути увагу людей до діяльності подібних організацій під прикриттям церкви», — пояснив свій заклик активіст.
Нагадаємо, флешмоб #принесикуклу запустив Юрій Гудименко після відмови священника Московського патріархату відспівати дитину.
Зазначимо, священик церкви Московського патріархату Євген Молчанов відмовився відспівувати дворічного малюка, який трагічно загинув 31 грудня у Запоріжжі, через те, що дитина була хрещена у церкві Київського патріархату. Історія про це потрапила на сторінки The Guardian.