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    Главу НАЗК Корчак номінували на звання Заслуженого юриста України

    Клопотання про нагородження почесним званням членів НАЗК направлено в уряд
    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надіслало уряду клопотання щодо нагородження почесним званням Заслужений юрист України голову агентства Наталію Корчак та інших співробітників. Копію відповідного клопотання від вересня 2017 року має у своєму розпорядженні проект «Марлін». Окрім Наталії Корчак також нагородити
    • Сьогодні, 07:28
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    Наталія Корчак
    Фото: Главком
    Наталія Корчак

    Клопотання про нагородження почесним званням членів НАЗК направлено в уряд

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надіслало уряду клопотання щодо нагородження почесним званням Заслужений юрист України голову агентства Наталію Корчак та інших співробітників.

    Копію відповідного клопотання від вересня 2017 року має у своєму розпорядженні проект «Марлін».

    Окрім Наталії Корчак також нагородити пропонується керівника відділу документообігу НАЗК Вікторію Башкатову, заступника керівника відділу з питань захисту викривачів Євгена Богатова, керівника відділу методологічної роботи Юлію Зальцберг та заступника керівника департаменту моніторингу конфлікту інтересів Ірину Мостову. 

    Клопотання підписав інший член НАЗК Олександр Серьогін.

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    Нагадаємо, упродовж січня-листопада 2017 року очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак загалом заробила 987 тисяч гривень зарплати включно з надбавками та вирахуваними податками.

    До слова. на початку грудня НАЗК закрило доступ НАБУ до е-декларацій.

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