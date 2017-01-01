Главу НАЗК Корчак номінували на звання Заслуженого юриста України
- Сьогодні, 07:28
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Клопотання про нагородження почесним званням членів НАЗК направлено в уряд
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надіслало уряду клопотання щодо нагородження почесним званням Заслужений юрист України голову агентства Наталію Корчак та інших співробітників.
Копію відповідного клопотання від вересня 2017 року має у своєму розпорядженні проект «Марлін».
Окрім Наталії Корчак також нагородити пропонується керівника відділу документообігу НАЗК Вікторію Башкатову, заступника керівника відділу з питань захисту викривачів Євгена Богатова, керівника відділу методологічної роботи Юлію Зальцберг та заступника керівника департаменту моніторингу конфлікту інтересів Ірину Мостову.
Клопотання підписав інший член НАЗК Олександр Серьогін.
Нагадаємо, упродовж січня-листопада 2017 року очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак загалом заробила 987 тисяч гривень зарплати включно з надбавками та вирахуваними податками.
До слова. на початку грудня НАЗК закрило доступ НАБУ до е-декларацій.Читайте також матеріал «Главкома»: НАЗК – повна бойова готовність. Хто поповнив команду Корчак і чого чекати від цих людей