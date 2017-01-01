Главу НАЗК Корчак номінували на звання Заслуженого юриста України

Клопотання про нагородження почесним званням членів НАЗК направлено в уряд

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надіслало уряду клопотання щодо нагородження почесним званням Заслужений юрист України голову агентства Наталію Корчак та інших співробітників. Копію відповідного клопотання від вересня 2017 року має у своєму розпорядженні проект «Марлін». Окрім Наталії Корчак також нагородити