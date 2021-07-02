Глобальне потепління в Антарктиді: зафіксовано рекордну температуру
Протягом останніх трьох років на континенті стало тепліше майже на три градуси.
Метеорологи зафіксували на території аргентинської антарктичної наукової станції Esperanza рекордно високу температуру, яка сягнула +18,3 градуса за Цельсієм. Про це повідомляє BBC із посиланням на дані Всесвітньої метеорологічної організації. Як зазначає видання, ці дані були отримані ще 6 лютого 2021 року, однак комітет ВМО підтвердив їх лише зараз.
Водночас організація заперечила попередні дані, коли температурний датчик, розташований на острові Сеймур у межах бразильського експерименту з дослідження вічної мерзлоти, зафіксував +
Загалом протягом останніх трьох років на континенті стало тепліше майже на три градуси. Найбільше підвищення температури спостерігається на Антарктичному півострові, який простягнувся у бік Південної Америки.
За словами Джона Кінга із Британської антарктичної служби, попри те, що поки немає надійних даних про перевищення 20-градусної температури в Антарктиці та на сусідніх островах, така подія є лише питанням часу.
«Якщо врахувати всю територію, де діє Договір про Антарктику – а це весь суходіл південніше 60 градусів південної широти, – то в січні 1982 року на острові Сігню у нас була зафіксована температура +19,8 °C», – зазначив він.
Кінг підкреслив, що острів розташований за межами континенту на території морської Антарктики.
Як раніше повідомлялося, дослідники з Кембриджського університету й Британського центру моніторингу зафіксували в Антарктиці зелений сніг. Усе через зростання кількості зелених водоростей.