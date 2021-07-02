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    Глобальне потепління в Антарктиді: зафіксовано рекордну температуру

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    Найбільше підвищення температури спостерігається на Антарктичному півострові, який простягнувся у бік Південної Америки - Глобальне потепління в Антарктиді: зафіксовано рекордну температуру
    Найбільше підвищення температури спостерігається на Антарктичному півострові, який простягнувся у бік Південної Америки
    Фото: з відкритих джерел

    Протягом останніх трьох років на континенті стало тепліше майже на три градуси.

    Метеорологи зафіксували на території аргентинської антарктичної наукової станції Esperanza рекордно високу температуру, яка сягнула +18,3 градуса за Цельсієм. Про це повідомляє BBC із посиланням на дані Всесвітньої метеорологічної організації. Як зазначає видання, ці дані були отримані ще 6 лютого 2021 року, однак комітет ВМО підтвердив їх лише зараз.

    Водночас організація заперечила попередні дані, коли температурний датчик, розташований на острові Сеймур у межах бразильського експерименту з дослідження вічної мерзлоти, зафіксував +20,75 °C. Комітет дійшов висновку, що в цьому випадку датчик не був надійно захищений від прямих сонячних променів.

    Загалом протягом останніх трьох років на континенті стало тепліше майже на три градуси. Найбільше підвищення температури спостерігається на Антарктичному півострові, який простягнувся у бік Південної Америки.

    За словами Джона Кінга із Британської антарктичної служби, попри те, що поки немає надійних даних про перевищення 20-градусної температури в Антарктиці та на сусідніх островах, така подія є лише питанням часу.

    «Якщо врахувати всю територію, де діє Договір про Антарктику – а це весь суходіл південніше 60 градусів південної широти, – то в січні 1982 року на острові Сігню у нас була зафіксована температура +19,8 °C», – зазначив він.

    Кінг підкреслив, що острів розташований за межами континенту на території морської Антарктики.

    Як раніше повідомлялося, дослідники з Кембриджського університету й Британського центру моніторингу зафіксували в Антарктиці зелений сніг. Усе через зростання кількості зелених водоростей.

    Читайте також: Антарктика поки що залишилася останнім континентом без коронавірусуОднієї з причин підвищення температури в регіоні дослідники називають підвищення західних вітрів, які дмуть навколо континенту. Вони створюють теплі умови на південній, підвітряній стороні гірського хребта Антарктичного півострова.
    Теги: прогноз погоди спека Антарктида
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    Глобальне потепління в Антарктиді: зафіксовано рекордну температуру