Спекотний липень та рання осінь: народний синоптик зробив прогноз до кінця літа

У центральній Україні з 1 по 9 липня вдень повітря прогріватиметься до +2... +29 градусів

Річний температурний максимум в Україні складе +36 градусів.

В Україні погода в липні та серпні порадує і справжньою спекою, і приємною прохолодою. Останній літній місяць традиційно буде холоднішим, але все одно до початку осені можуть зберігатися температури на рівні +20 градусів. Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань. Він надав редакції свої обчислення та графіки.

Річний температурний максимум в Україні складе +36 градусів.

У центральній Україні з 1 по 9 липня вдень повітря прогріватиметься до +2... +29 градусів. 2 і 3 липня можуть пройти дощі з бурями.

З 9 по 11 липня знову очікуються дощі, які принесуть невелике похолодання. Денна температура опуститься до +20 градусів, а нічна – до +15... +16 градусів.

Але в наступні 7 днів, з 11 по 17 липня, температура знову піде вгору і досягне позначок +28... +32 градуси. День 16 липня може бути дощовим. З 17 липня, згідно з розрахунками синоптика, в Україні знову почнеться зниження температури з мінімумом 22 липня на рівні +20 градусів.

Тим часом, за прогнозом «Укргідрометцентру» температура повітря в Україні у липні 2021 року очікується в межах 20-25 градусів тепла, в горах 6-18 градусів тепла. Такі показники у межах середньої місячної норми у цей період.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34- 91 мм , в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103- 155 мм , що в межах кліматичної норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря липня становить 19-24,8 градусів, в Карпатах 13-18 градусів тепла.